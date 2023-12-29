Эленшлегер Артур Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1951
Сын: Эленшлегер-Шинко Валерий Артурович
Мать ребёнка: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Гафарова Нина Артуровна
Мать ребёнка: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1950
Причина смерти: Утонул, переплывая озеро.