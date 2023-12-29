Эленшлегер Артур Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эленшлегер Артур Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1951

Сын: Эленшлегер-Шинко Валерий Артурович

Мать ребёнка: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Гафарова Нина Артуровна

Мать ребёнка: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.06.1950
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Утонул, переплывая озеро.
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