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Скаредин Василий Сергеевич

Место рождения

Черемисское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

26.02.1910

Дата смерти

26.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910

Отец: Скаредин Сергей Сергеевич

Мать: Скаредина Екатерина Ивановна

Черемисское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.02.1937

Сын: Скаредин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Скаредина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.07.1939

Сын: Скаредин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Скаредина Анна Алексеевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
20.05.1941

Жена: Скаредина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.12.1944

Сын: Скаредин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Скаредина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скаредина Анастасия Григорьевна

Смерть
26.07.1986
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