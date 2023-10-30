Скаредин Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1910
Дата смерти26.07.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910
Рождение ребёнка
02.02.1937
Сын: Скаредин Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Скаредина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.07.1939
Мать ребёнка: Скаредина Анна Алексеевна
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
20.05.1941
Рождение ребёнка
21.12.1944
Сын: Скаредин Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Скаредина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1986