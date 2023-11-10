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Лезжов Василий Петрович

Место рождения

Пушкарская, Каширский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарская, Каширский уезд, Тульская губерния
Тульская губерния, Каширский уезд, Ямско-Слободская волость, Пушкарская слобода.
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Жена: Лезжова Пелагея Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: Метрические книги Москва Ивановский сорок Церковь св. Симеона Столпника за Яузой.
Смерть
Неизвестно
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