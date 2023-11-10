Лезжов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Каширский уезд, Ямско-Слободская волость, Пушкарская слобода.
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: Метрические книги Москва Ивановский сорок Церковь св. Симеона Столпника за Яузой.
Смерть
Неизвестно