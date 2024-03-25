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Белкина Елена Вячеславна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2003

Дочь: Белкина Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Белкин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.2013

Сын: Белкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Белкин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.2013

Сын: Белкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Белкин Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Андрей Николаевич

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