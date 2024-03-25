Белкина Елена Вячеславна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.2003
Дочь: Белкина Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Белкин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.2013
Отец ребёнка: Белкин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.2013
Сын: Белкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Белкин Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно