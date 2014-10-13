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Якубкина Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2014

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2014

Отец: Якубкин Антон Анатольевич

Мать: Якубкина Алёна Викторовна