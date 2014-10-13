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Якубкина Анастасия Антоновна
Якубкина Анастасия Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.2014
Пол
Женский
Отец
Якубкин Антон Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Якубкина Алёна Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2014
Отец:
Якубкин Антон Анатольевич
Мать:
Якубкина Алёна Викторовна
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