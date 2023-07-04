Федоров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1950
Дата смерти02.06.1994
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Федорова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Зинаида Алексеевна
Смерть
02.06.1994