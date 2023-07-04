Федоров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1950

Дата смерти

02.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федорова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Зинаида Алексеевна

Смерть
02.06.1994