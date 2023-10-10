Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Новик Анна Николаевна
Новик Анна Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.1979
Пол
Женский
Отец
Новик Николай Павлович
1955 г.р.
Мать
Новик (Леонова) Ольга Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1979
Отец:
Новик Николай Павлович
Мать:
Новик Ольга Юрьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия