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Ядрышников Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

40 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мостовское, л.185 об.
Рождение ребёнка
1736

Сын: Ядрышников Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

12 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мостовское, л.185 об.
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ядрышников Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

7 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мостовское, л.185 об.
Рождение ребёнка
1746

Сын: Ядрышников Тит Иванов

Мать ребёнка: не указана

38 лет в 1782, 51 лет в 1795 г. ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, л.35 2 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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