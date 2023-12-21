Ядрышников Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
40 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мостовское, л.185 об.
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
12 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мостовское, л.185 об.
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ядрышников Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
7 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мостовское, л.185 об.
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
38 лет в 1782, 51 лет в 1795 г. ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, л.35 2 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, с.Мо... Показать все
Смерть
Неизвестно