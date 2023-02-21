Воденников Мотвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воденников Мотвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воденников Поликарп Мотвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воденников Илья Мотвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воденников Николай Мотвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воденников Федор Мотвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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