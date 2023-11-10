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Половинкин Егор Ефимович

Место рождения

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Половинкин Ефим Васильевич

Мать: не указана

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Верченов Артемий Егорович

Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1835 и 1850
Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
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