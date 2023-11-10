Половинкин Егор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Половинкин Ефим Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Верченов Артемий Егорович
Мать ребёнка: Половинкина Фекла Петровна
Смерть
Между 1835 и 1850