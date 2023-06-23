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Маргушина Людмила Владимировна
Маргушина Людмила Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1956
Пол
Женский
Отец
Маргушин Владимир Филиппович
1930 г.р.
Мать
Солодовник Анастасия Васильевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956
Отец:
Маргушин Владимир Филиппович
Мать:
Солодовник Анастасия Васильевна
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