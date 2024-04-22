Кулябина (Половникова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулябина (Половникова) Александра Семеновна

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.02.1863

Дата смерти

25.11.1931

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1863

Отец: Половников Семен Петрович

Мать: Половникова Анна Григорьевна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Восприемник: Пелагея Григорьева Лоскутова (д. Ключевская Уржумского уезда). МК Николаевского собора г. Нолинска ГАКО 237-73-445, № 28, лл. 14 об. -15.
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Кулябин Степан Петрович

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Жених нолинский мещанин Стефан Петров Кулябин, 21 год, и прихода Николаевского Собора г. Нолинская дер. Нолинской крестьянина Семена Петрова Половникова дочь девица Александра. 24года. Поручители: по... Показать все
Смерть
25.11.1931
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