Буданков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Буданков Димитрий Дмитриевич
Мать: Буданкова Марфа
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Буданкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Буданкова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Буданкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Буданкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1880
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Буданков Николай Иванович
Мать ребёнка: Буданкова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно