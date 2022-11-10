Кузнецов (Род Варакины) Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Род Варакины) Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1976

Дата смерти

10.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1998

Сын: Кузнецов Артём Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2003

Дочь: Кузнецова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2022
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