Кузнецов (Род Варакины) Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1976
Дата смерти10.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1998
Сын: Кузнецов Артём Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2003
Дочь: Кузнецова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2022