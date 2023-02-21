Дегтярёва (Белякова) Ксения Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Белякова) Ксения Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Дегтярёв Даниил Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Сын: Дегтярёв Федот Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.07.1908

Сын: Дегтярёв Степан Иванов

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Дегтярёв Ефим Иванов

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов

Рождение ребёнка
11.02.1912 ст.

Сын: Дегтярёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.01.1915 ст.

Сын: Дегтярёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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