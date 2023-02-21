Дегтярёва (Белякова) Ксения Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1900
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов
Рождение ребёнка
26.07.1908
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908
Сын: Дегтярёв Ефим Иванов
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов
Рождение ребёнка
11.02.1912 ст.
Сын: Дегтярёв Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов
Рождение ребёнка
29.01.1915 ст.
Сын: Дегтярёв Василий Иванович
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтярёв Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно