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Ковталюк Надежда Николаевна
Ковталюк Надежда Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1968
Пол
Женский
Отец
Федорчук Николай Васильевич
1936 г.р.
Мать
Федорчук Лидия Фёдоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1968
Отец:
Федорчук Николай Васильевич
Мать:
Федорчук Лидия Фёдоровна
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