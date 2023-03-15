Кожемякин (Кожемякина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кожемякин Филипп Иванович
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
21.08.1921
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалев Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно