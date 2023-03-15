Кожемякин (Кожемякина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин (Кожемякина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кожемякин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Кожемякин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалев Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно