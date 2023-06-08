Фузеев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фузеев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Фузеев Михаил

Мать: Фузеева Прасковья