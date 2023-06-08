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Фузеев Пётр
Фузеев Пётр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Фузеев Михаил
1902 г.р.
Мать
Фузеева (Сафронова) Прасковья
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Фузеев Михаил
Мать:
Фузеева Прасковья
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