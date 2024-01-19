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Фёдоров Владимир Семенович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

?.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Фёдоров Семён Васильевич

Мать: Колотий Ольга Григорьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1952

Сын: Фёдоров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Мухортова Тамара Юрьевна

Рождение ребёнка
07.07.1956

Дочь: Фёдорова Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Мухортова Тамара Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Тамара Юрьевна

Смерть
?.08.1981
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
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