Фёдоров Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти?.08.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1952
Сын: Фёдоров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Мухортова Тамара Юрьевна
Рождение ребёнка
07.07.1956
Дочь: Фёдорова Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Мухортова Тамара Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухортова Тамара Юрьевна
Смерть
?.08.1981
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область