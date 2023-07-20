Плишкина (Крысова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крысов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Плишкин Иван
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плишкин Иван
Смерть
Неизвестно