Плишкина (Крысова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плишкина (Крысова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крысов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Плишкин Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плишкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плишкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плишкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плишкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плишкин Иван

Смерть
Неизвестно