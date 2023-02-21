Петров Игнатий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Игнатий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

02.05.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Петров Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
02.05.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
03.05.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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