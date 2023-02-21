Петров Игнатий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти02.05.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Петров Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1911
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
03.05.1911
Христианское кладбище