Нарбулатов Шагимурат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умутбаева Галия
Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умутбаева Галия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадырбаева Рамзия
Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарбулатов Мансур
Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминова Марзия
Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира
Смерть
Неизвестно