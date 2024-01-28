Нарбулатов Шагимурат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарбулатов Шагимурат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умутбаева Галия

Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умутбаева Галия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадырбаева Рамзия

Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарбулатов Мансур

Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминова Марзия

Мать ребёнка: Нарбулатова Хабира

Смерть
Неизвестно
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