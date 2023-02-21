Дарешин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарешин Александр

Дарешин Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1957

Дочь: Андреева Елена Александровна

Мать ребёнка: Дарешина Валентина Петровна

Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Дарешин Николай Александрович

Мать ребёнка: Дарешина Валентина Петровна

Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарешина Валентина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close