Ежов Михаил Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1892 ст.
Дочь: Ежова Ирина Михаилова
Мать ребёнка: Ежова Татьяна Афанасиева
Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Татьяна Афанасиева
Смерть
Неизвестно