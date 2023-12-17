Ежов Михаил Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Михаил Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1892 ст.

Дочь: Ежова Ирина Михаилова

Мать ребёнка: Ежова Татьяна Афанасиева

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Татьяна Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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