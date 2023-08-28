Золотухин (Митряшин) Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин (Митряшин) Дмитрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Золотухин (митряшин) Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин (митряшин) Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларион Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин (митряшин) Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина (митряшина) Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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