Золотухин (Митряшин) Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Золотухин (митряшин) Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин (митряшин) Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларион Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин (митряшин) Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотухина (митряшина) Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно