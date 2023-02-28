Ермолина Дарья Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Ермолин Павел Осеев
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1833
Сын: Ермолин Иван Осеев
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Ермолин Перфил Осеев
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Ермолин Фёдор Осеев
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Маремьяна Осеева
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Лионья Осеева
Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов
В имени возможна ошибка из-за неразборчивого написания в ревизской сказке.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолин Осей Иванов
Смерть
Неизвестно
На 1858 год жива