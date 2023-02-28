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Ермолина Дарья Осипова

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ермолин Артемей Осеев

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ермолин Павел Осеев

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1833

Сын: Ермолин Иван Осеев

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Ермолин Перфил Осеев

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Ермолин Фёдор Осеев

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Маремьяна Осеева

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Лионья Осеева

Отец ребёнка: Ермолин Осей Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
В имени возможна ошибка из-за неразборчивого написания в ревизской сказке.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Осей Иванов

Смерть
Неизвестно
На 1858 год жива
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