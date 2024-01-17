Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Кишкичева Александра Тихановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Борис Иванович
Мать ребёнка: Кишкичева Александра Тихановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Виталий Иванович
Мать ребёнка: Кишкичева Александра Тихановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно