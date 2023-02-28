Зотик Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Яков Тимофеевич
Мать: Параскева Мироновна
Бракосочетание
28.04.1782
Жена: Марина Ильинична
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Зотична
Мать ребёнка: Марина Ильинична
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно