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Зотик Яковлевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Яков Тимофеевич

Мать: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
28.04.1782

Жена: Марина Ильинична

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Зотична

Мать ребёнка: Марина Ильинична

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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