Данилов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Данилов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Данилов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Данилов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Данилов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно