Асфандиярова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфандиярова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Асфандияров Хайрулла Муллаярович

Отец ребёнка: Асфандияров Муллаяр Абдуллович

д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асфандияров Муллаяр Абдуллович

Смерть
Неизвестно
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