Асфандиярова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Асфандияров Хайрулла Муллаярович
Отец ребёнка: Асфандияров Муллаяр Абдуллович
д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно