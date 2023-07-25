Ромашкова (Кобзарь) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашкова (Кобзарь) Наталья

Ромашкова (Кобзарь) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Ромашков Пётр

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ромашков Василий

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ромашков Михаил

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашков Степан

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Ромашков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашков Михаил

Смерть
Неизвестно