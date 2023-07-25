Ромашкова (Кобзарь) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1896
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Рождение ребёнка
05.06.1898
Сын: Ромашков Пётр
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ромашков Василий
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ромашков Михаил
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашков Степан
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Ромашков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ромашков Михаил
Смерть
Неизвестно