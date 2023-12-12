Шевцов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Шевцова София Петровна
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевцова София Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судьбина Тамара Кузьминична
Мать ребёнка: Шевцова София Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Кузьминична
Мать ребёнка: Шевцова София Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Николай
Мать ребёнка: Шевцова София Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова София Петровна
Смерть
Неизвестно