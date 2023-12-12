Шевцов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шевцов Евгений Кузьмич

Мать ребёнка: Шевцова София Петровна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Шевцова София Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судьбина Тамара Кузьминична

Мать ребёнка: Шевцова София Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Кузьминична

Мать ребёнка: Шевцова София Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Николай

Мать ребёнка: Шевцова София Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова София Петровна

Смерть
Неизвестно
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