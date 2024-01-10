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Бедки

Место рождения

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1842

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1872

Сын: Садыков Тагирзян

Отец ребёнка: Ахтямов Садыйк

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
1924
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