Бедки
Место рожденияд. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1842
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1872
Сын: Садыков Тагирзян
Отец ребёнка: Ахтямов Садыйк
д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
1924