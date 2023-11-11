Компаниец Яна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компаниец Яна Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.?

Отец: не указан

Мать: Компаниец Оксана Анатольевна

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