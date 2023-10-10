Сидоров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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