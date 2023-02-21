Воробьева (Лобанова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Лобанова) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Муж: Воробьев Федор Никитович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Воробьев Адик Федорович

Отец ребёнка: Воробьев Федор Никитович

Рождение ребёнка
31.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Федор Никитович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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