Воробьева (Лобанова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Воробьев Федор Никитович
Рождение ребёнка
31.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Федор Никитович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область