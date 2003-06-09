Боженок Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1925
Дата смерти09.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925
Рождение ребёнка
20.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
22.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Евгения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область