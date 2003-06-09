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Боженок Михаил Иванович

Место рождения

Оболонье, Чернігівська область

Дата рождения

21.07.1925

Дата смерти

09.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925

Отец: Боженок Иван Трофимович

Мать: Жабко Екатерина Игнатьевна

Оболонье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Евгения Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Евгения Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Евгения Яковлевна

Смерть
09.06.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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