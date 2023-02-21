Ульяна Александрова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дмитрей
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтей
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизар
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно