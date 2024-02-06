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Пархоменко (Мякотко) Татьяна Ильинична
Пархоменко (Мякотко) Татьяна Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1951
Пол
Женский
Отец
Мякотко Илья Петрович
1914 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1951
Отец:
Мякотко Илья Петрович
Мать: не указана
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