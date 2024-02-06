Пархоменко (Мякотко) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Мякотко) Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1951

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1951

Отец: Мякотко Илья Петрович

Мать: не указана

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