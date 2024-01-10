Магзинуров Галинур Магданурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магзинуров Галинур Магданурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.04.1928

Дочь: Зиганшина Марьям

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Магзинуров Азват Галинурович

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

д.Уразаево, Азнакаевского района, ТАССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Магзинуров Ахсан

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Магзинуров Фоат

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гасима

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

Рождение ребёнка
25.12.1940

Дочь: Миннигалиева Василя

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

д. Уразаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
25.02.1950

Сын: Магзинуров Инзиль

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

д.Уразаево, Азнакаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна

д.Уразаево, Азнакаевского района
Работа или профессия
Неизвестно
д.Уразаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан
колхозник
Смерть
?.06.1977
д.Уразаево, Азнакаевского района
Похороны
Неизвестно
д.Уразаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан
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