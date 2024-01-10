Магзинуров Галинур Магданурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.04.1928
Дочь: Зиганшина Марьям
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Магзинуров Азват Галинурович
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
д.Уразаево, Азнакаевского района, ТАССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Магзинуров Ахсан
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Магзинуров Фоат
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гасима
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
Рождение ребёнка
25.12.1940
Дочь: Миннигалиева Василя
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
д. Уразаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
25.02.1950
Сын: Магзинуров Инзиль
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
д.Уразаево, Азнакаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магзинурова Гильминур Мухамматшаевна
д.Уразаево, Азнакаевского района
Работа или профессия
Неизвестно
д.Уразаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан
колхозник
Смерть
?.06.1977
д.Уразаево, Азнакаевского района
Похороны
Неизвестно
д.Уразаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан