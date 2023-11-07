Абросимов Виталий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.2019
Сын: Абросимов Степан Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2023
Сын: Абросимов Иван Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности