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Гилязев Фаат Ганиатуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958

Отец: Гилязев Гиният Муаматгалеевич

Мать: Гилязева Фарида Харисяновна

Бракосочетание
21.09.1979

Жена: Гилязева Зульфира Тимершаеховна

Рождение ребёнка
13.01.1981

Дочь: Гилязева Рамиля Фаатовна

Мать ребёнка: Гилязева Зульфира Тимершаеховна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.06.1984

Сын: Гилязев Марат Фаатович

Мать ребёнка: Гилязева Зульфира Тимершаеховна

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1991

Сын: Гилязев Руслан Фаатович

Мать ребёнка: Гилязева Зульфира Тимершаеховна

Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край
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