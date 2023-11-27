Гилязев Фаат Ганиатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958
Бракосочетание
21.09.1979
Рождение ребёнка
13.01.1981
Дочь: Гилязева Рамиля Фаатовна
Мать ребёнка: Гилязева Зульфира Тимершаеховна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.06.1984
Мать ребёнка: Гилязева Зульфира Тимершаеховна
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1991
Мать ребёнка: Гилязева Зульфира Тимершаеховна
Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край