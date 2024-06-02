Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева
Место рожденияКурский уезд, село Конорево
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова
Отец ребёнка: Чернышев Козьма Филатов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова
Отец ребёнка: Чернышев Козьма Филатов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Чернышева) Анна Козьмова
Отец ребёнка: Чернышев Козьма Филатов
Смерть
Неизвестно