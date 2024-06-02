Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева

Место рождения

Курский уезд, село Конорево

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Козьма Филатов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова

Отец ребёнка: Чернышев Козьма Филатов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова

Отец ребёнка: Чернышев Козьма Филатов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Чернышева) Анна Козьмова

Отец ребёнка: Чернышев Козьма Филатов

Смерть
Неизвестно

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