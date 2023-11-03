Трушникова (Трушникова) Федосья Глебова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Трушников Глеб
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1771
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Трушников Семен Петров
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Василиса Семенова
Отец ребёнка: Трушников Семен Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушников Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Трушников Семен Петров
Смерть
Неизвестно