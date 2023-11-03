Трушникова (Трушникова) Федосья Глебова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Трушникова) Федосья Глебова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Трушников Глеб

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1771

Муж: Трушников Семен Петров

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Трушников Егор Семенов

Отец ребёнка: Трушников Семен Петров

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Василиса Семенова

Отец ребёнка: Трушников Семен Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Трушников Семен Петров

Смерть
Неизвестно
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