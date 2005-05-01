Демидчик Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидчик Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1922

Дата смерти

?.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1949

Дочь: Дорожинская Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Жукович Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димидчик Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Жукович Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыжановская Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Жукович Владимир Николаевич

Смерть
?.05.2005
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