Демидчик Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти?.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1949
Дочь: Дорожинская Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Жукович Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Димидчик Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Жукович Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыжановская Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Жукович Владимир Николаевич
Смерть
?.05.2005