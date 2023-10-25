Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1957
Дочь: Супцарел Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Агапитова Евгения Кирилловна
Рождение ребёнка
28.06.1962
Дочь: Бондарева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Агапитова Евгения Кирилловна
Смерть
Неизвестно