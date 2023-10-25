Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр

Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1957

Дочь: Супцарел Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Агапитова Евгения Кирилловна

Рождение ребёнка
28.06.1962

Дочь: Бондарева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Агапитова Евгения Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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