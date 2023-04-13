Blumenfeld Louis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blumenfeld Louis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1889

Дата смерти

08.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1889

Отец: Blumenfeld Moshe

Мать: בלומנפלד Nechama

Бракосочетание
24.11.1920

Жена: Blumenfeld Eva

Рождение ребёнка
05.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blumenfeld Eva

Рождение ребёнка
?.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blumenfeld Eva

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blumenfeld Eva

Смерть
08.10.1978