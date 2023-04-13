Blumenfeld Louis
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1889
Дата смерти08.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1889
Отец: Blumenfeld Moshe
Мать: בלומנפלד Nechama
Бракосочетание
24.11.1920
Жена: Blumenfeld Eva
Рождение ребёнка
05.05.1922
Рождение ребёнка
?.06.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.10.1978