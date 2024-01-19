Ходакова Авдотья Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Ходаков Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Екатерина Сафоновна
Отец ребёнка: Ходаков Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Афросинья Сафоновна
Отец ребёнка: Ходаков Сафон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно