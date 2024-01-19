Ходакова Авдотья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Авдотья Елисеевна

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ходаков Сергей Сафонович

Отец ребёнка: Ходаков Сафон Семенович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Екатерина Сафоновна

Отец ребёнка: Ходаков Сафон Семенович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Афросинья Сафоновна

Отец ребёнка: Ходаков Сафон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Сафон Семенович

Смерть
Неизвестно
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