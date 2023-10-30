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Селезнев Иван Осипович

Место рождения

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Селезнев Осип Давыдович

Мать: Селезнева Трифена Степановна

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.11.1888

Дочь: Селезнева Аполлинария Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.04.1891

Дочь: Селезнева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.1898

Сын: Селезнев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1900

Сын: Селезнев Василий Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1902

Дочь: Рогилева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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