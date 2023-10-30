Селезнев Иван Осипович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Рождение ребёнка
27.11.1888
Дочь: Селезнева Аполлинария Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1891
Дочь: Селезнева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1898
Сын: Селезнев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1900
Сын: Селезнев Василий Иванович
Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1902
Дочь: Рогилева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнева Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно