Куприанова Евдокия Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприанова Евдокия Елисеева

Куприанова Евдокия Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: Куприанова Анастасия

Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1872

Дочь: Куприанова Анна

Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Матюков Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюков Константин Яковлев

Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприанов Яков Ларионов

Смерть
Неизвестно