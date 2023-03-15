Куприанова Евдокия Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1869
Дочь: Куприанова Анастасия
Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов
Рождение ребёнка
02.02.1872
Дочь: Куприанова Анна
Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюков Константин Яковлев
Отец ребёнка: Куприанов Яков Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно